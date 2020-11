Jens Blecker

Wie in einem Planetengetriebe werden im Augenblick die Freiheits- und Grundrechte einschränkenden Maßnahmen voran getrieben. All dem wird im Wesentlichen aber noch der Good-will von Bevölkerung und Gerichten abverlangt. In einigen Fällen wurde der Bogen soweit überspannt, dass Ver- und Anordnungen wieder Verwaltungsgerichten kassiert haben. Streng nach dem Credo, was Recht ist muss auch Recht bleiben. Dem versucht man nun offensichtlich einen Riegel vorzuschieben und setzt mal wieder den großen Lochbohrer am GG an.



In dem Dokument welches unter Drucksache 19/23944 im DIP zu finden ist werden elementare Grundrechte massiv eingeschränkt. Mit diesen Einschränkungen werden dem Mißbrauch die Scheunentore bis zum Anschlag aufgerissen.

Ich beschränke mich auf einige wenige Punkte, die in meinen Augen am wichtigsten sind, der Entwurf ist allerdings recht umfassend und soll unter Anderem eine Zustimmung des Bundesrates unnötig machen. Dem ist denke ich aus demokratischer Sicht nichts hinzuzufügen. Hier einige Auszüge aus dem Dokument:

(10) Die Bunderegierung wird, sofern der Deutsche Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 1 eine epi-demische Lage von nationaler Tragweite festgestellt hat, ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zu-stimmung des Bundesrates festzulegen, b) eine Impfdokumentation hinsichtlich der in Absatz 8 Satz 1 genannten Krankheit vorzulegen, 2.

b) Beförderungen aus einem Risikogebiet in die Bundesrepublik Deutschland nur dann durch-führen, wenn die zu befördernden Personen den nach Nummer 1 auferlegten Verpflichtungen vor der Beförderung nachgekommen sind, h) den Transport von Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen oder Aus-scheidern, in ein Krankenhaus oder in eine andere geeignete Einrichtung durch Dritte ermög-lichen; (13) Durch die Absätze 4 bis 7 und 10 wird das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Ar-tikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt.“ Artikel 7

Einschränkung von Grundrechten Durch Artikel 1 Nummer 16 und 17 werden die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit (Arti-kel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundge-setzes) eingeschränkt.

Auf Seite 12 werden alle Maßnahmen legitimiert die in der letzten Zeit von den Verwaltungsgerichten kassiert wurden. In meinen Augen geht es dabei keineswegs um die Eindämmung einer Seuche, sondern darum den Menschen das Leben so „unlustig“ und unkomfortabel wie möglich zu gestalten. Anders kann ich mir nicht erklären warum man beispielsweise Tattoo Studios, Massagepraxen oder auch Restaurants schließt, wo in der Regel immer nur 2 – 4 Personen involviert sind. Hier möge jeder seine eigenen Schlüsse ziehen. Auf Seite 12 heißt es:

Drucksache 19/23944 – 12 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode In der Rechtsverordnung nach Satz 3 kann auch geregelt werden, dass Veterinärmedizinisch-technische Assistentinnen und Veterinärmedizinisch-technische Assistenten bei der Durchführung laboranalyti-scher Untersuchungen zum Nachweis eines in § 7 genannten Krankheitserregers die in § 9 Absatz 1 Nummer 1 des MTA-Gesetzes genannten Tätigkeiten ausüben dürfen und dass in diesem Fall der Vor-behalt der Ausübung dieser Tätigkeiten durch Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentinnen und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenten nicht gilt. In dringenden Fällen kann zum Schutz der Bevölkerung die Rechtsverordnung nach Satz 3 ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen wer-den. Eine nach Satz 5 erlassene Verordnung tritt ein Jahr nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft; ihre Geltungsdauer kann mit Zustimmung des Bundesrates verlängert werden.“ 16. In § 28 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „den §§ 29 bis 31“ durch die Wörter „§ 28a Absatz 1, den §§ 29 bis 31“ ersetzt. 17. Nach § 28 wird folgender § 28a eingefügt: „§ 28a Besondere Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (1) Notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne des § 28 Absatz 1 Satz 1 können im Rahmen der Be-kämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 für die Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage von nati-onaler Tragweite nach § 5 Absatz 1 Satz 1 durch den Deutschen Bundestag neben den in § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten insbesondere auch sein: 1. Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen im privaten sowie im öffentlichen Raum, 2. Anordnung eines Abstandsgebots im öffentlichen Raum, 3. Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (Maskenpflicht), 4. Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von Einrichtungen, die der Kultur- oder Freizeitgestal-tung zuzurechnen sind, 5. Untersagung oder Beschränkung von Freizeit-, Kultur- und ähnlichen Veranstaltungen, 6. Untersagung oder Beschränkung von Sportveranstaltungen, 7. Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne von § 33 oder ähnlichen Einrichtungen sowie Erteilung von Auflagen für die Fortführung ihres Betriebs, 8. Untersagung oder Beschränkung von Übernachtungsangeboten, 9. Betriebs- oder Gewerbeuntersagungen oder Schließung von Einzel- oder Großhandel oder Beschrän-kungen und Auflagen für Betriebe, Gewerbe, Einzel- und Großhandel, 10. Untersagung oder Erteilung von Auflagen für das Abhalten von Veranstaltungen, 11. Untersagung, soweit dies zwingend erforderlich ist, oder Erteilung von Auflagen für das Abhalten von Versammlungen oder religiösen Zusammenkünften, 12. Verbot der Alkoholabgabe oder des Alkoholkonsums auf bestimmten öffentlichen Plätzen oder zu be-stimmten Zeiten, 13. Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von gastronomischen Einrichtungen, 14. Anordnung der Verarbeitung der Kontaktdaten von Kunden, Gästen oder Veranstaltungsteilnehmern, um nach Auftreten eines Infektionsfalls mögliche Infektionsketten nachverfolgen und unterbrechen zu können, 15. Reisebeschränkungen.

Carpe diem

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/239/1923944.pdf