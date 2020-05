Jens Blecker

In den Medien bekommt man langsam wieder andere Nachrichten zu lesen, die sich nicht um Covid-19 drehen. Das spricht für die Theorie, dass mit dem Ende der saisonalen Grippe auch Covid zunächst ein wenig an Aufmerksamkeit und medialer Wirksamkeit verliert. Aktuell werden mehr und mehr Trümmerteile des gewaltigen Scherbenhaufens sichtbar, der durch den – beinahe – globalen Lock-Down angerichtet wird und wurde. Mit diesem Artikel möchte ich auf eine weitere, in meinen Augen wichtige, Statistik hinweisen.



Das Robert Koch Institut (RKI) gibt wöchentliche Berichte zur Influenza herraus, in welcher unter Anderem auch die Todesfälle im Zusammenhang mit der Grippe erfasst werden. Die Berechnungsweise ist per se schon etwas haarsträubend, aber so wird es nun einmal gehandhabt.

Im April titelte die Tagesschau bereits:

Zahlen des RKI Grippewelle vorbei – 411 Tote registriert

[…]

Seit Anfang Oktober wurden insgesamt 411 Todesfälle mit Influenzavirusinfektion an das RKI übermittelt. 86 Prozent der Gestorbenen waren 60 Jahre oder älter, ein großer Teil war über 80 Jahre alt.[1]

Der letzte Bericht des RKI weist nun 476 Todesfälle „mit Influenzainfektion“ aus. Das ist mal gelinde ausgedrückt, ein Wunder!

Sehr zum Leidwesen der Wissenschaftler, lassen sich Todeszahlen nicht wie im Finanzwesen mehrfach verwenden und so musste man sich entscheiden wer hier den Zuschlag bekommt. Offensichtlich hat Covid nicht nur die Influenza aus den Medien verdrängt, auch die Toten wurden in das Covid-Sheet verbucht. Nun, da muss die Influenza sich ordentlich anstrengen um wieder ein wenig an Bedeutung zu gewinnen, wie es scheint.

Man möge mir meinen Sarkasmus nachsehen, aber das ist ein weiterer Beleg dafür, wie in diesen Butzen gearbeitet wird. Es bleibt jedem selbst überlassen, daraus eigene Schlüsse zu ziehen.

Carpe diem

[1] https://www.tagesschau.de/inland/grippezahlen-rki-101.html?