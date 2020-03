Jens Blecker

Während aus dem Mainstream noch beruhigende Töne suseln, sind die Märkte im freien Fall. Tief-Rot wonach man auch schaut. Das ist kein zu vernachlässigendes Ereignis mehr, wir befinden uns vor einer sehr ernsten Situation. Nur weil man keine Aktien hat, sollte das keineswegs beruhigen. Geht es in dieser Geschwindigkeit weiter ist die Welt nicht nur wirtschaftlich Ende März nicht mehr die selbe.



Die langjährigen Leser meiner Seite wissen, dass ich eigentlich bevorzuge Panik und Stress raus zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich allerdings ganz deutlich meine Besorgnis über die aktuellle Situation zum Ausdruck bringen.

Was an Erklärungen für diesen Fulminanten Crash aus dem Hut gezogen werden, lässt einem die Haare zu Berge stehen. Der Ölpreis kollabiert in einem Ausmass, das in der Historie seines Gleichen sucht, die alberne Erklärung: Russland und Saudi-Arabien konnten sich nicht auf eine Drosselung der Förderquoten einigen. Ich drücke es mal ganz vorsichtig aus, bei so einem Unsinn bekomme ich ein Schleudertrauma vom Kopfschütteln.

In der Nacht ein weiterer gewaltiger Absturz beim Öl, die Erklärung: Trump hat ein 30 tägiges Einreiseverbot für Flüge aus Europa verhängt. Ehrlich jetzt?

Das irgendwann die Luft aus diesem Schlösschen entweichen würde, war eigentlich jedem aufmerksamem Beobachter klar. Alle Augen waren auf die „Teiche der Welt“ gerichtet, auf der Suche nach dem „Schwarzen Schwan“. Um es ganz klar zu sagen, wir haben im Augenblick einen Black Swan mit einem ganzen Haufen Küken an seiner Seite. Den Überblick darüber zu behalten ist schier unmöglich. Es gibt so viele Seiteneffekte, die erst in den kommenden Tagen und Wochen zum Vorschein kommen werden, das es wirklich beunruhigend ist.

Über meine Befürchtung zur massiven Störung der globalen Versorgungsketten, hatte ich bereits geschrieben. Das wird eines der Küken sein, was noch um die Ecke gepaddelt kommt. Und da sind durchaus noch erheblich mehr unterwegs.

Richten wir unseren Blick ein wenig auf Südamerika zum Beispiel. In Venezuela wird im Schatten des Virus und all seiner Facetten, weiter massiv an einem Regierungswechsel gearbeitet. Die Zusammenstöße zwischen Regierungstruppen und der so genannten Opposition werden zunehmend gewalttätiger. Dabei sind die ökonomischen Folgen des Ölpreis-Kollapses noch nicht einmal eingepreist. Der Druck auf Maduro wird in den kommenden Wochen exponentiell zunehmen und seine Gegner aus den USA werden keine Lunte ungezündet lassen um seinen Sturz zu beschleunigen.

Mit den größten bekannten Ölvorkommen der Welt ist Venezuela von dem Absturz der Ölpreise am heftigsten betroffen. Ein Großteil der Staatsausgaben wird darüber finanziert. Anders als bei Russland und den Saudis, kann man dort nicht mehr gewinnbringend Fördern zu diesen Preisen. Dazu aber möglicherweise in einem seperaten Artikel mehr.

Dann wäre da noch Argentinien, worüber im Augenblick kaum jemand ein Wort verliert. 1998 stürzte das Land in eine Beispiellose Krise. Die Folgen sind hinlänglich bekannt. Erst 2005 kehrte man so langsam wieder in geordnete Bahnen zurück, das sind sage und schreibe sieben Jahre.

Auch dort liegt im Augenblick wieder einiges im Argen, per se ist das Land eigentlich Pleite.

Ende März muss die Regierung umschulden und Titel in Höhe von 70 Milliarden Dollar refinanzieren. An Zinszahlungen sei die nächsten Jahre überhaupt nicht zu denken. Nun, betrachten wir die momentane Panik, sogar systemrelevante Banken crashen, Trump möchte wiedergewählt werden, ist das ein schlechter Mix für derartige Verhandlungen.

Ein weiteres „Schwarzes Küken“ dem in meinen Augen erheblich zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Zwei wichtige Südamerikanische Schlüsselstaaten, deren Stabilität – wohlwollen ausgedrückt – am Seidenen Faden hängt.

Das sind nur ein paar Beispiele zu dem unübersichtlichen Handgemenge, wo politische und wirtschafftliche Serienbrandstiffter im Augenblick Ihr Unwesen treiben. Es gibt erheblich mehr und auch deutlich gefährlichere. Das wir diesen Hurrikan völlig schadlos überstehen, wage ich ernsthaft zu bezweifeln. Im schlechtesten Fall, geht die Post in Kürze richtig ab und obwohl ich schon eine sehr lebhafte Phantasie habe, möchte ich mir das nicht einmal vorstellen.

Wie heißt es so schön? Prepare for the worst, hope for the best.

Carpe diem