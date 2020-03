Jens Blecker

Seit den ersten Meldungen sind schon fast drei Monate ins Land gegangen und die Welt wie wir sie kannten, ist beinahe komplett von links auf rechts gedreht. Die echten Gefahren werden komplett unterschätzt oder – der eigenen Komfortzone zu liebe – einfach ignoriert. Wir sind und werden Zeitzeugen, eines weiteren epochalen Wandels. Erschreckend ist in welchem Umfang Regierungen und Institutionen komplett versagen oder versagt haben.



Eigentlich hatte ich einen Artikel in der Aufbereitung, wo ich mich den Nutznießern der Corona-Hysterie widmen wollte. Nun möchte ich aber zunächst auf ein anderes Thema eingehen, da mir das zum einen erheblich wichtiger erscheint und desweiteren auch am Herzen liegt. Die Nutznießer laufen nicht weg, die Zeit um rational und vernünftig zu handeln hingegen schon. In meinen Augen steuern wir schnurstraks in einen Hurrikane der die Gesellschaft massiv bedroht.

Warum habe ich diesen Titel gewählt? Klingt der nicht ein wenig drakonisch, betrachtet man die reellen Zahlen und reinen Fakten um den Coronavirus? Beschränken wir uns rein darauf, gebe ich Ihnen absolut recht. Leider lässt es sich aber nicht darauf beschränken.

Nach wie vor sehe ich den Virus als geringe Bedrohung für die Menschheit an, zumindest bisher gibt es keinerlei Anlass für mich diese Einschätzung zu revidieren. Was ich als absolut problematisch empfinde, ist der mediale und politische Umgang mit der Erkrankung.

Es gibt kaum noch Ecken auf dem Planeten die nicht von der Massenhysterie erfasst wurden, kaum Orte wo die Geschäfte nicht leergekauft werden. Damit sei nur eines der tatsächlichen Probleme kurz angesprochen, dazu später mehr.

Das offensichtlichste Organversagen betrifft die Gesundheitssysteme, welche – ob der Massenpanik – im Augenblick überall kollabieren. Notaufnahmen sind verstopft mit hysterischen Patienten und noch viel schlimmer, Unmengen an Hypochondriern. Echte Notfälle können so in ernsthafte Schwierigkeiten kommen. Echte Patienten die normal daheim das Bett gehütet und einen warmen Kamillentee geschlürft hätten, belegen nun – zum Teil – lebenswichtige Behandlungsplätze. Wobei diese Angst nachvollziehbar ist. Medien und Politik sind hier in meinen Augen verantwortlich für unzählige Todesfälle die daraus resultieren werden.

Um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen wie ich zu meiner Einschätzung gelange, wäre es vorteilhaft gewesen zuerst den Artikel zu den „Profiteuren und Schmarotzern“ wegen des Virus zu schreiben, wie ich aber oben schon sagte halte ich diesen zunächst für wichtiger. Darum nur eine kurze Eineitung.

Etliche Regierungen – die bereits unter enormem Druck standen – haben dieses Ereignis nur zu gerne als Startrampe benutzt. Unter diesem Hintergrund ist es auch nicht schwer zu verstehen warum beispielsweise Frankreich, Spanien und Israel ganz vorne mit dabei sind, wenn es um drakonische Maßnahmen geht. Jede Regierung ist im Augenblick dabei, ihr eigenes kleines Programm umzusetzen um die eigene Haut zu retten. Der Rest ergibt sich einfach aus der entstehenden Panik und der Möglichkeit am Ende dafür verantwortlich gemacht werden zu können. Niemand möchte am Ende der Buhmann sein der das hätte verhindern können.

Wen wird es am schlimmsten treffen? Die Frage ist simpel zu beantworten, die Alten und Schwachen. Speziell in Deutschland wurde diese Kategorie ja bereits ordentlich an den Rand geschoben, der Staat stiehlt sich da mit Bravour aus der Verantwortung.

Richten wir unseren Blick auf Italien, die Nation mit dem weltweit zweithöchstem Altersdurchschnitt. Der Alltag ist bestimmt durch Korruption, Vetternwirtschaft und Kungeleien, wie hinlänglich bekannt ist. Durch die eher lebensbejahende Lebensweise, gute Ernährung und mildes Klima, lebt der durschnittliche Italiener recht gesund und eben auch lange. So wurden vermutlich auch Gelder – die für die Verwendung im Gesundheitswesen vorgesehen waren – nennen wir es mal „umgewidmet“. Wenn es in Einzelfälllen mal im System knirscht und dabei jemand unter die Räder kommt, ist es recht leicht das zu vertuschen. Anders jetzt bei dem aktuellen Ausbruch der Grippehysterie.

Aus Mangel an verfügbaren Plätzen wurden „Abwägungen“ getroffen und überwiegend ältere Menschen einfach nach Hause geschickt. Wie das in vielen Fällen ausgegangen ist, durften wir hautnah in den Medien verfolgen. Ob dieser Umstände bleibt es doch trotzdem recht „glimpflich“ wenn man diesen Begriff in dem Zusammenhang mit den Tragödien verwenden möchte. In einem wirklich ernsten Fall, würde die spanische Grippe vermutlich wie ein leichter Schnupfen aussehen.

Hierbei ist wichtig zu beachten, wie stark sich zum einen die Population auf der Erde, als auch die Mobilität und Handel verändert haben.

In Großbritannien sollen nun Personen über 70 Jahren aufgefordert werden, sich im Bedarfsfall für bis zu vier Monate in „Selbstisolation oder Pflegeheime“ zu begeben. Die martialische Überschrift beim Business-Insider dazu lautet: People over 70 in the UK will be quarantined at home for 4 months in a ‚wartime‘ effort to tackle coronavirus[1]

Womit wir wieder beim Thema wären, dem Organversagen. Geneigte Stimmen mögen nun sagen, es ist doch nur zu ihrem Besten. Aber ist es das wirklich? Warum müssen sich Menschen die all das erst ermöglicht haben in ihren Häusern, Wohnungen oder Pflegeheimen verstecken? Warum gibt es für sie keine ausreichende Versorgung? Weil wir alle verfügbaren Ressourcen für die produktive Bevölkerung brauchen? Wenn es darum geht hundertausende von Soldaten zu versorgen um andere Länder zu überfallen, bekommen die Regierungen das doch auch in den Griff? Wird hier abermals ein Benefit generiert indem man die Menschen deren Altersvorsorge und Pensionen von korrupten Politikern geplündert wurden sich selbst zu überlassen?

Das Versagen geht aber auch tiefer, denn all die Parlaments-, Kongress-, Parteimitglieder unternehmen nichts um diese wahnsinnige Panikmache zu stoppen, nein man könnte ja am Ende verantwortlich gemacht werden? Nun, wird nicht bald etwas unternommen kann es sein das der Pont-of-no-return überschritten wird und alles außer Kontrolle gerät.

Behalten Sie die Ruhe, denken sie nach und übertreiben sie die eigenen Maßnahmen nicht zum Nachteil aller anderen. Wer Toilettenpapier für 6-8 Wochen im Haus hat dürfte mehr als ausreichend versorgt sein. Wenn das nicht langt, stehen erheblich größere Probleme vor der Haustür.

Carpe diem

[1] https://www.businessinsider.com/people-over-70-in-uk-to-be-placed-in-quarantine-for-up-to-4-months-2020-3