Jens Blecker

Ein Virus auferstanden – sie alle zu knechten, oder so ähnlich klingt der Tenor welcher weltweit die Menschen mehr und mehr in Panik versetzt. Selbstverständlich lassen auch die Teilzeitpropheten nicht lange auf sich warten um den nächsten Weltuntergang, das Bargeldverbot oder aber auch einen zivilisationsbeendenden Asteroideneinschlag für die kommenden Wochen zu verkünden. Bleibt die alles entscheidende Frage, wird die Welt untergehen?



Um die vorangehende Frage zu beantworten, irgendwann wird die Welt schon untergehen. Wer sein Leben daran verschwenden will darauf zu warten und sich zu fürchten, kann den Artikel an dieser Stelle abbrechen. Es liegt mir fern mich an dieser unnötigen Panikmache zu beteiligen.

Kommen wir zu den „Fallzahlen“ oder – wie so schön von Medien und Politik zelebriert – den „Infizierten“. Selbst mit diesen statistischen Taschenspieler-Tricks, will die Pandemie einfach nicht so richtig aus dem Strumpf kommen. Betrachtet man die realen Fakten, auch absolut Nachvollziehbar.

Wenn der mediale Affentanz abgeklungen ist, die Welt sich wieder beginnt normal zu drehen, wird die Politik sich vermutlich für die Rettung der Menschheit selber auf die Schulter klopfen. Man habe das schlimmste abwenden können und so eine Neuauflage der „Spanischen Grippe“ – darunter tut es ja im Augenblick nichts als Vergleich – bravorös verhindert. Chapeau für diese gelungene „zwei“ groschen Oper. In einer zunehmend infantilisierten und immer schneller degenerierenden Gesellschaft jedoch, ist das leider keine große Kunst mehr. Manchmal wirkt es auf mich, als würden die Gehirne der meisten Menschen nur noch zur Aufrechterhaltung lebensnotwendiger Funktionen und dem Steuern von Smartphons nutzen. Selbst der haarsträubendste Unsinn wird häufig flächendeckend und unreflektiert verbreitet und damit werden die so genannten „Erwachten“, selber Teil des Problems. Wie ich schon so oft sagte, ist Panik ein beschissener Ratgeber.

Bevor ich mich den „offiziellen“Experten zuwende, möchte ich noch einige Worte über die „Freizeit-Trasher“, „Erleuchteten“ und „selbsternannten Experten“ verlieren. Die Anzahl dieser hat in den vergangenen Jahren derart exponentiell zugenommen, dass ich diese als wesentlich größere Bedrohung wahrnehme.

Die Freizeit-Trasher

Nun damit haben wir eine Kaste, die im Wesentlichen einfach alles in einen Mixer schmeißt was irgendwie auch nur im Entferntesten an der Kernthematik haften bleiben könnte. Da nimmt man ein Patent, 5G, Chemtrails, die NWO, die Illuminaten, CIA, RFID-Chips, die Georgia Guidestones, Skulls and Bones, Bargeldverbot und würzt das Ganze mit einer Prise Todespanik. Ordentlich durchcuttern und dem geneigten Leser als „Cocktail de Luxe“ servieren.

Die Gründe dafür sind relativ banal, meiner bescheidenen Ansicht nach. Einige dieser Trasher wollen einfach nur Aufmerksamkeit und ein kleines bisschen Ruhm. Andere sind da schon erheblich perfider und versuchen einfach ein wenig Kasse zu machen und dann haben wir noch Jene, welche sich selber beim Graben in dem – durchaus vorhandenen – Sumpf verloren haben. Das ist am Rande erwähnt, gar nicht so schwierig. Beginnt man zunächst sich für die Bereiche zu interessieren und stößt auf die massiven Widersprüche und Unwahrheiten – verbreitet durch Medien und Politik – führt das sehr schnell zu einer Kognitiven Dissonanz und massiven Vertrauensverlusten. Die soziale Isolation, welche sehr schnell eintritt, verstärkt die bereits vorhandene Depression sehr schnell. Damit aber genug, ich wollte nur mein Verständnis für die dritte dieser Gruppen aussprechen.

Selbsternannte Experten

Experte ist weder ein Studien- noch ein Ausbildungsberuf. Zu einem Experten wird man, durch intensives forschen, recherchieren, reflektieren und neu-sortieren. Echte Experten sind in meinen Augen bereit, das eigene Weltbild dem aktuellen Kenntnisstand anzupassen und nicht auf einer einmal getroffenen Einschätzung zu verharren um ja keinen Irrtum eingestehen zu müssen. Diese Einstellung trifft man jedoch eher selten an. Dieser Gruppe möchte ich allerdings zu Gute halten, dass sie in „Gutem Glauben“ zumindest vorsortieren und die haarsträubensten Theorien aussortieren. Trotzdem wird in der Regel gebetsmühlenartig der gleiche Tenor wieder und wiedergekäut, bis zum Erbrechen. Der geneigten „Gefolgschaft“ scheint das allerdings nicht aufzugehen und so werden die immergleichen Argumente – in neuem Anstrich das eine um das andere Mal – wieder massenhaft verbreitet.

Die Erleuchteten

Nun zu dieser Gruppe braucht man nicht viel sagen, wer sie kennt und nicht Mitglied dieser elitären Vereinigung ist, weiß vermutlich worauf ich anspiele. Dabei will ich es auch belassen, da diese Gruppe keinesfalls das Zünglein an der Waage ist.

Statistik-Tricks

Obwohl WHO, RKI, PEI, Politik und Medien nichts unversucht lassen um die aktuellen Infektionszahlen – und hier ist schon der erste Widerspruch – möglichst gigantisch erscheinen zu lassen, wird im Vergleich sehr schnell klar wie es in der Realität aussieht. An dieser Stelle möchte ich eine Darstellung von Fox-News verwenden:

Blicken wir zunächst auf die blutrote Zahl oben links. 121.564 trieft es aus der Darstellung heraus. Nun bereits das ist – betrachtet man die Umstände realistisch – eher ein laues Lüftchen für eine ernstzunehmende Erkrankung. Dreht der aufmerksame Leser aber den Kopf nun etwas nach rechts, sieht er in einem eher unauffälligem Grün die Zahl 66.239. Das sind die bereits genesenen Fälle.

Würde man das einfache Verfahren der Subtraktion anwenden, wären die Segel der weltweiten Pandemiepanik sehr schnell ohne Rückenwind unterwegs.

Um es etwas einfacher zu sagen, bemühe ich das Beispiel einer Durchfallerkrankung. Wenn es eine globale Panikmache wie bei CoVid-19 geben würde, wären die Arztpraxen vermutlich mit Patienten überfüllt die sich sonst daheim einfach auf dem „Trohn“ aufhalten würden.

Epidemische Durchfallerkrankungen sind nicht unbedingt eine Seltenheit.

Würde man an dieser Stelle genau so vorgehen wie im aktuellen Fall, würden die aufaddierten Zahlen vermutlich jede Vorstellungskraft sprengen. Auch bei akuten Durchfallerkrankungen kommt es zu Todesfällen, ganz ohne Zweifel. Notwendige Mineralstoffe und eine Auszehrung des Körpers, führen bei entsprechenden Risikopatienten sehr schnell zum Tode. Da es hierzu allerdings nicht zu einer flächigen Erfassung kommt, gibt es auch dabei nur entsprechende Schätzungen. Sehr viel besser sind die Todesfälle wegen Durchfallerkrankungen in der Dritten Welt dokumentiert und die Zahlen sind mehr als erschreckend. Der statistische Hütchentrick im Bezug auf den Coronavirus ist also relativ einfach zu entzaubern.

Wäre diese Erkrankung auch nur Ansatzweise derart gefährlich wie es in der öffentlichen Wahrnehmung ausgestaltet wird, würden die „Erkrankungszähler“ sich schneller drehen als die Schuldenuhr zu Hoch-zeiten.

Besonders gut sieht man im Augenblick in Italien – wo die medezinische Versorgung am Limit ist – wo die Gefahren im Augenblick lauern. Risikopatienten höheren Alters, werden einfach nach Hause geschickt. Geschwächte altere Menschen die eigentlich eine dringende intensivmedizinische Betreuung bräuchten, sind auf sich alleine gestellt. Man muss Präoritäten setzen, klingt es aus dem Tenor. Das sich so entsprechende Mortalitätsraten entwickeln, sollte auch einfältigen Menschen einleuchten und bedarf keines Studiums der Geisteswissenschaften.

Das Bargeldverbot

Die WHO stillisiert Bargeld zum xxxten Male zum Seuchenüberträger Nummer Eins. Sehr schnell kommen die Propheten wieder aus Ihren Löchern gekrochen und fabulieren das Bargeldverbot für Übermorgen herbei. Zum – ebenso – xxxten Male. Am Rande sei bemerkt, irgendwann werden sie richtig liegen, aber ich denke nicht das Corona das bewerkstelligen wird.

Nun mag sich der geneigte Leser fragen wie ich zu dieser „kessen“ Annahme komme und das Erläutere ich gerne. Da ich schon sehr lange zur kritischen Bevölkerungsschicht gehöre, beobachte ich auch das Treiben im Hintergrund schon eine ganze Weile. Wurde früher noch versucht Dinge hinter vorgehaltener Hand, später mit schierer Masse und Nebelkerzen durchzuboxen, sind die Ansätze heute viel smarter und difuser.

Eine CO2-Steuer hat schon vor 15 Jahren zu feuchten Träumen bei Politikern geführt, alle Ansätze das politisch durchzusetzen waren allerdings mit Ansage zum Scheitern verurteilt. Alleine weil es von „DENEN DA OBEN“ kam, war der Widerstand erheblich. Irgendwer hat dann ein Karnickel mit Zöpfen aus dem Hut gezaubert und schon wurde es nicht nur durchgewunken, nein es wurde sogar als Erfolg gefeiert. Das ist nur ein Beispiel dafür wie die infantile Gesellschaft mitlerweile Manipuliert wird. Es gibt unzählige weitere.

Fazit: Wenn ich höre und lese, dass es „möglicherweise millionen“ von toten in China durch 5G ….. und andere wilde Mutmassungen, macht mich das ein wenig fassungslos. Die 5G-Thematik z.B. ist ein wirklich ernstes Thema und die Menschen mit faktenlosen Theorien dazu zu desensibilisieren halte ich für absolut kontraproduktiv. Weiterhin ist die allgemeine Panik schon groß genug, da braucht es keine Trasher um da noch einen Turbo einzubauen.

Forscher, Politiker und Medien sollten sich in Grund und Boden schämen für den Unfug den sie hier mit Gewalt unters Volk bringen. Es gibt echte Todesfälle die zum Teil genau dieser Panikmache geschuldet sind. Vielleicht ist es mal an der Zeit das eigene Wirken kritisch zu hinterfragen!

Carpe diem