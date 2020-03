Jens Blecker

Die gloable Panikwelle nimmt an Dynamik zu und Medien wie Politik tun ihr Übriges. Wer sich die aktuelle Entwicklung in Italien ansieht, sollte tiefschwarze Wolken am Horizont aufziehen sehen. In „Bella-Italia“ ist der Norden die Lok und der Süden eher der Profiteur. Der wesentliche Teil des legalen BIP wird in der Lombardei und den Angrenzenden Regionen erwirtschaftet. Die Rivera ist einer der wesentlichen Tourismusmagneten. Die Maßnahmen werden nicht spurlos bleiben und die Dauer über die Schwere des Schadens entscheiden.



Aus rein fiskalpolitischer Sicht, ist Italien eines der wesentlichen europäischen „Pulverfässer“. Wie auch bei Spanien oder Frankreich würde ein kleiner Funken genügen um eine gewaltige Kettenreaktion in Gang zu setzen. Anders als seinerzeit bei Irland, Zypern oder auch Griechenland, stünden aber keinerlei wirksame Löschmittel zur Verfügung und das macht es so gefährlich.

Ein Blick auf das BIP zu Staatsverschuldung zeigt die Fragilität des Systems deutlich und nur die extrem lockere Geld- und Notenbankpolitik haben bisher eine Eskalation verhindert. Wieviele Mauscheleien alla „Monte Dei Paschi“ bereits im Hintergrund abgelaufen sind, lässt sich nur erahnen und was an toxischen Italo-Papers in den Gewölben der EZB vor sich hinvegetiert ebenso.

Die folgenden zwei Grafiken verdeutlichen recht anschaulich worauf ich hinaus will.

Für Spanien wäre das als würde Katalonien unter Quarantäne gestellt und in Deutschland das Ruhrgebiet samt Bayern. In dem Weltartikel heißt es dazu:

Ein- und Ausreisen in betroffene Regionen sind nur noch mit triftigem Grund erlaubt. Unklar war zunächst, was genau damit gemeint ist. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte erklärte, die Polizei könne Menschen anhalten und nachfragen, es handle sich aber nicht um „rote Zonen“. Die Sperrungen sollen zunächst bis zum 3. April gelten.[1]

Wenn morgen früh die Börsen in Europa öffnen, dürfte es zumindest holperig werden. Je nach dem wie die Tradingbots agieren, könnte es auch zu einer weiteren blutigen Abverkaufswelle kommen. Etliche nervöse Aneger haben – von der letzten Woche bereits gebeutelt – sicherlich Sicherheitslinien in die Portfolios eingebaut. Eben diese können im Falle von starken Kursausschlägen allerdings eine gewaltige Zusatzdynamik in Gang bringen welche an diesem Punkt nur noch schwer – bis garnicht zu kontrollieren sind. In einer solchen Situation wäre dann mit einem Aussetzen des Handels zu rechnen, was nicht zu einer Beruhigung führen dürfte.



Bleiben Sie wachsam und Carpe diem

[1] https://www.welt.de/vermischtes/article206397059/Coronavirus-Italien-133-neue-Todesfaelle-weite-Teile-im-Norden-abgeriegelt.html