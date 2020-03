Jens Blecker

Die Zeiten sind turbulent und so geht manche wichtige Nachricht unter. Bereits in der Nacht wo die Abschaffung der Mindestreserveanforderung in den USA beschlossen wurde, suchte ich vergeblich nach Meldungen dazu. Alles stürzte sich auf die zweite – außerordentliche – Zinssenkung und das neue Konjunkturpaket. Verglichen mit den möglichen und wahrscheinlichen Konsequenzen aus der Abschaffung der Mindestreserve, ist das jedoch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.



Der 15. März 2020 wird in die Geschichte eingehen, soviel ist mal sicher. Mit dem Dollar als Weltreservewährung ist eine gewaltige Verantwortung verbunden. So ziemlich jeder Rohstoff wird in US-Dollar verrechnet.

Von einem verantwortungsvollen „Währungshüter“ würde man daher erwarten, dass er sich selbst die größten Hürden setzt um die Stabilität zu bewahren. Hierbei darf man nicht vergessen, Geld ist nicht mehr wert, als alle Beteiligtem ihm als Tausch- oder Währungsaufbewahrungsmittel zugestehen.

1944 wurde das System von Bretton Woods geschaffen und der US-Dollar – mit einer Golddeckung – zur Weltreservewährung erhoben. Damit war der Dollar nicht nur eine reine „Vertrauenssache“ sondern ein Garant für den Besitz einer bestimmten Menge an Gold. Diverse nationale Goldstandards waren davor schon gelockert oder abgeschafft worden. Mittels Bretton Woods jedoch gab es wieder eine „gedeckte“ Verrechnungseinheit.

Den ersten tiefen Riß im Vertrauen gab es jedoch 1971, als US-Präsident Nixon zunächst den Goldstandard aufhob und dann 1973 die vorher fixierten Wechselkurse frei gab.

Die Mindestreserve

Auch wenn zu bezweifeln ist, dass die USA nicht hinter verschlossenen Türen alles daran gesetzt haben mittels der Druckerpresse die Welt zu kolonalisieren, war die Mindestreserve doch zumindest ein Mittel um die Orgien der Geschäftsbanken etwas zu bremsen. Die Banken waren gezwungen für die Geldschöpfung durch Kredit eine „Kaution“ in Höhe von 10 Prozent der erschaffenen Summe als Sichteinlagen bei der Zentralbank zu hinterlegen. Wurde also ein Darlehn für ein Haus über 300.000 Dollar geschaffen, mussten zunächst 30.000 Dollar hinterlegt werden.

Das hat diese Hütchenspieler zu neuer Höchstform auflaufen lassen und so wurden später Kredite in Paketen gebündelt und als Wertpapiere auch noch zu Geld gemacht. Wie weit dieses Spiel getrieben wurde, zeigten unter anderem die Credit default swaps – das sind Kreditausfallversicherungen die auch als Wetten verkauft wurden.

Mit der Abschaffung der Mindestreserve haben die USA im wesentlichen zwei Dinge getan. Zum Einen wurde die Weltreservewährung im Prinzip völlig entwertet und zum zweiten der Welt mitgeteilt: Wir „drucken“ jetzt Dollar bis Ihr daran erstickt.

Bereits 2007 hatten die USA mit China ein gefährliches Spiel gespielt. Dazu titelte der Spiegel:

West Wing: Pearl Harbor ohne Krieg

Der größte Kreditgeber der Welt ist innerhalb einer Generation zum größten Schuldner der Welt abgestiegen, ohne dass die USA ernsthaft versucht haben, diesen Umstand zu ändern. Der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem, heißt es in Washington lapidar. Die US-Regierung reagierte auch in der vergangenen Woche, wie sie stets auf derartige Ermahnungen reagiert: kaltschnäuzig und dickfellig. Der Dollar sei nicht ohne Grund zur Weltreservewährung aufgestiegen, sagte Finanzminister Hank Paulson mit leicht beleidigtem Unterton.[1]

Nun mit den Anleihen in den Kellern der Gläubiger wird die USA jetzt fertig, man würde sie einfach in die Bücher der FED aufsaugen, so einfach ist das. Im selben Augenblick ist aber die Inflation nicht zu stoppen und der Dollar an sich würde in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit entwerten. Nun was heißt würde? Das dürfte nun sehr zeitnahe losgehen.

Die Meldung der FED vom 15.03.2020

Reserve Requirements

As announced on March 15, 2020, the Board reduced reserve requirement ratios to zero percent effective March 26, 2020. This action eliminated reserve requirements for all depository institutions.[2]

Was das bedeutet sollte eigentlich klar sein, lasst die Korken knallen und die Party beginnen.

Carpe diem

[1] https://www.spiegel.de/politik/ausland/west-wing-pearl-harbor-ohne-krieg-a-516765.html

[2] https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/reservereq.htm