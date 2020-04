Jens Blecker

Seit dem fast global die Grenzen geschlossen wurden und weitreichende Kontakt- oder Ausgangssperren verhängt wurden, ist der Fall „Corona“ zu einem Element der Zeitgeschichte geworden. Selbst großzügigen Statistikern müssen die Haare zu Berge stehen, ob dem Verdrehen der Realität und tatsächlichen Geschehnissen. Es wurde reichlich diskutiert darüber wie man „Fake-News“ bestrafen kann und will, da sollte man aber den Mainstream nicht aus den Augen verlieren. Dort wird in einem Ausmaß gefaked, was gravierende und lebensverändernde Änderungen mit sich bringen wird.



Sehen wir uns zunächst ein Video an, dass seit Kurzem fast überall zu sehen ist. Drohnenaufnahmen von Hart Island, wo in Massengräbern die Corona-Leichenberge aus New York eilig verscharrt werden. Die Berge türmen sich so schnell auf, dass man der Lage nicht mehr Herr wird, so die eindringliche Nachricht.

Je niedriger das Niveau einer Zeitung, umso heftiger die Überschriften und Berichterstattung über diesen Fall. Schenken tut sich allerdings keines dieser „billigen Boulevardblätter“ etwas. Was die Frage aufwirft, wird man am Ende diese Schmierfinken dafür verantwortlich machen können, die nicht müde werden zu betonen wie ernst man die journalistischen Standards nimmt?

Zunächst bin ich bei der Bild über das Video gestolpert, die sehe ich mir gerne an um das Maximum vom Trash-Journalismus zu verinnerlichen denn genügend andere „Qualitätsmedien“ kupfern dort in etwas milderer Form ab.

Bereits fünf Minuten Recherche reichten mir um das Kopfschüttelnd zu ignorieren. Sehr kurz danach wurde es allerdings fast überall aufgegriffen und ungeprüft multipliziert.

Hart Island ist eine Ruhestätte für Verstorbene die eine Nummer in der Statistik sind und wo Geld oder Angehörige Fehlen. Dazu ein kurzer Auszug aus Wikipedia:

Auf Hart Island befindet sich ein etwa 18 Hektar großer Armenfriedhof (Potter’s Field), einer der bekanntesten seiner Art in den USA und der größte weltweit. Der Friedhof wurde im Jahr 1868 gegründet. Mehr als 850.000 Tote sind hier bestattet. Etwa 25 pro Woche und 1500 pro Jahr kommen hinzu, viele von ihnen Säuglinge, Totgeborene oder Obdachlose.[1]

An dieser Stelle darf man nicht aus den Augen verlieren, die Welt läuft im Moment lediglich im Notmodus. Keinerlei Abläufe gehen ihren normalen Gang und das hat es in dieser Form auch noch nicht gegeben. Um etwas deutlicher zu machen worauf ich hinaus möhchte ein weiteres Zitat aus Newyorkaktuell:

Wohin mit den Toten in New York?

[…]New Yorks Bevölkerung besteht zu großen Teilen aus Zugezogenen und Einwanderern und die meisten Bestattungen finden deswegen außerhalb New Yorks statt. Dennoch bleiben etwa 15.000 Menschen, die auf den hiesigen Friedhöfen beerdigt werden – und es wird permanent schwieriger, eine Ruhestätte für sie zu finden.

[…]

In Manhattan, wo circa 12.000 Leute im Jahr sterben, sieht es ganz düster aus. Die Friedhöfe sind voll und es ist extrem schwierig bis unmöglich, hier noch einen Platz zu ergattern.

[…]

Es gibt 250 bis 300 Friedhöfe in New York, von denen aber nur circa 75 noch neue Gäste aufnehmen können. Die meisten dieser Friedhöfe sind aber klein und führen nur eine Handvoll Bestattungen durch.

[…]

Heute werden in beiden zusammen aber auch nur noch 3.000 Menschen pro Jahr bestattet.[2]

Dieses ist ein Fall von vielen, wo ein Ereignis entführt, verfremdet und aufgeblasen wird um die öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen. Immerhin ist der „Big Apple“ ja doch jedem Menschen bekannt. Ist man wirklich gewillt sich die Propaganda anzusehen, beschleicht einen das Gefühl in New York wird es bald keine Bürger mehr geben. Immerhin werden die nun schon in Massengräbern verscharrt!

Dem möchte ich noch hinzufügen, es würde mich überraschen wenn die Mortalitätsrate im Augenblick nicht tatsächlich höher wäre als üblich, denn die erzeugte Hysterie und Panik stört alle normalen Abläufe und sorgt auch automatisch für eine Überreizung des onehin durch Überlastungen gestörten Apparates. Menschen die im Normalfall einfach eine Bettruhe halten würden, belegen nun für manche lebensnotwendige Plätze.

Bei den Deutschen will sich allerdings die Panik und Hysterie nicht in diesem Umfang breit machen wie es scheint, wenn auch deutlich marodiert, ist das Gesundheitssystem halt noch zu stabil. Aus diesem Grund wurde auch schon ein Strategiepapier entwickelt und dort heißt es:

Die Bundesregierung sorgt sich angesichts der strengen Kontaktsperren um die Stimmung in der Bevölkerung. „Nach Ostern spätestens ist damit zu rechnen, dass eine ,Isolationsmüdigkeit’ auftritt“, heißt es in einem Strategiepapier des Innenministeriums von Horst Seehofer (CSU) zu „psychosozialen und soziologischen Effekten“ der Coronakrise, berichtet der „Tagesspiegel“.

Es sei damit zu rechnen, „dass die derzeit bestehende hohe Zustimmungsrate für die Maßnahmen massiv sinkt und die Notwendigkeit, Sinnhaftigkeit und rechtliche Zulässigkeit der Maßnahmen deutlich hinterfragt wird“[3].

Aber auch hier hat man seitens der Politik schon wieder „brillante Ideen“. Wie wäre es damit zunächst Quarantäne-Verweigerer in die Psychatrie zu verbringen oder gleich in Lagern zu konzentrieren? Das wäre zumindest ein guter Probelauf für spätere Impf-Unwillige? Dazu aus der Welt:

Wer sich in Sachsen der Anordnung häuslicher Quarantäne verweigert, kann seit Donnerstag in einer psychiatrischen Klinik festgesetzt werden.[4]

Bei RP-Online heißt es:

Hallen für Verweigerer : Städte prüfen Quarantäne-Lager

Dort könnten beispielsweise Personen unterkommen, die nicht im häuslichen Umfeld verbleiben könnten. „Oder die eine Quarantäne verweigern“, so die Sprecherin.[5]

Kommen wir noch zu einer Meldung in der New York Post wo eindeutig gesagt wird, dass alle Todesfälle unabhängig von der tatsächlichen Ursache, wo der Virus nachgewiesen wird, als Covid-19 Todesfälle klassifiziert werden. Dort heißt es:

Feds classifying all coronavirus patient deaths as ‘COVID-19’ deaths, regardless of cause

The federal government is classifying the deaths of patients infected with the coronavirus as COVID-19 deaths, regardless of any underlying health issues that could have contributed to the loss of someone’s life.[6]

Schon das belegt, dass die Erfassung, Berichterstattung und der Umgang mit dem Virus in keinster Weise sachlich denn wissenschaftlicher Natur ist. Bei einem Virus der zu einem – beinahe – globalen Lockdown geführt hat, würde ich doch ein erheblich anderen Umgang erwarten wenn er denn tatsächlich derart gefährlich wäre wie immer wieder erklärt wird. Warum werden Patienten die „nachweislich“ infiziert waren nach ihrer 14 tägigen „Heimquarantäne“ nicht im Abschluss darauf geprüft ob sie denn tatsächlich genesen sind, ist nur eine der wirklich DRINGENDEN FRAGEN! Die Liste solcher Fragen ist lang.

Carpe diem

