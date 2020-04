Jens Blecker

Selbst dem schwächsten Stern unter dem Firmament muss doch so langsam ein Licht aufgehen. Die Medien bombardieren ohne Unterlass den gesunden Menschenverstand mit den Haarsträubendsten Thesen, Hochrechnungen und Behauptungen. Auch wenn man ein wenig länger braucht bis die Hirnwindungen in Schwung kommen, irgendwann stellen sich unweigerlich Fragen. Warum um Himmelswillen findet kein anderes Thema mehr Einzug in die Berichterstattung, wo man nicht zumindest eine „Duftnote“ von Covid-19 platzieren kann?



Zu Beginn der Massenvernichtung intellektueller Meinungsfreiheit, war es aus Sicht der Nomenklatura sicherlich einleuchtend. Nach einigen Pilotversuchen war man gut auf einen – normalerweise unglaublichen – Propagandafeldzug vorbereitet. Mit aller Macht wurde medial auf die Bevölkerungen eingedroschen, dass ihnen hören und sehen verging.

Zumindest einen Teilerfolg fuhr man auch ein, das Thema Covid-19 entwickelte sich zu einem „Glaubenskrieg“. Die einen als Anhänger der „Bullshit-Theorie“ und die anderen als Anhänger der „Systemtheorie“. Was da – nicht nur online – an Raufereien entstanden ist, kann man nur als „sagenhaft“ bezeichnen.

Die Kaste der „Melde-Muschis“ hat direkt zur Höchstform aufgespielt, so dass sich ehemalige Stasianwerber im Nachhinein als totale Versager gefühlt haben müssen. Aber warum wird nun weiter gebombt, mal als berechtigte Frage in den Raum gestellt? Bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch kurz ein weiteres – mir wichtiges – Thema anschneiden:

Die „Alten“

In den Kommentaren hat R2D2 – wie ich R363 immer liebevoll schimpfe – eine Theorie zum Besten gegeben. Zumindest in Teilen stimme ich dem zu. Mir fehlt allerdings ein ganz wesentlicher Aspekt und den möchte ich ansprechen. Die „Alten“ könnten ein „De ja vue“ bekommen, ob dem was im Augenblick passiert. Auch da ist das mediale Dauerbomben ein nützliches Mittel, da die Menschen mehr damit beschäftigt werden sollen welche Gefahren im Augenblick durch den „Killer-Virus“ drohen. Man trennt die „Alten“ von den Jungen, um da gesundheitliche Gefahren auszuschließen. Wie gut das in dieser Form funktionieren könnte, sollte mal ein ernst zu nehmender Virologe erklären. Was aber auf jeden Fall funktioniert, die „Alten“ in Angst um sich selber… und die Jungen in Angst um Ihre Älteren zu halten. Sicher…ist sicher!

Realität vs. Medien+Politik

Würden wir es mit einem „Killervirus“ zu tun haben, würde jeder von uns bereits unzählige Opfer benennen können. In der Realität hingegen, kenne ich niemanden der auch nur einen wirklich ernsten Fall zu berichten hätte. Die zweite Coronatote hier in Nova Scotia, war in Ihren 90ern und hatte massive Vorerkrankungen. Trotzdem dröhnt auch hier, immer die selbe Kriegstrommel. Die Leute in Reih und Glied halten, niemand verlässt die Formation. Ähnlich wie in Deutschland, bröckelt aber auch hier die Mauer der Akzeptanz immer weiter und daran ändert auch die massive Manipulation der Medien nichts. Genau hier beginnt nun die Zwickmühle für die Initiatoren des globalen Unfugs und das halte ich für nicht ungefährlich, wenn ich ehrlich bin.

Bis zu einem gewissen Umfang, lassen sich systemtreue oder auch gutgläubige sowie dumme Menschen steuern. Mit wachsenden Einschränkungen und Entbehrungen jedoch, steigert sich der Unmut und damit auch die Unzufriedenheit. Menschen beginnen über Sinn und Unsinn der Maßnahmen zu diskutieren und selbst sonst so systremtreue Bürger, beginnen nach links und rechts über den Tellerrand hinaus zu sehen. Ganz hartgesottene lassen sich auch von Fakten nicht beirren, ein Großteil der Übrigen hingegen schon. Dort beginnen Zweifel an der offiziellen „Story“ zu wachsen und je tiefer die Menschen blicken, umso mehr stören sie sich an der Darstellung.

Hier entsteht ein weiteres Problem, wankelnde Obrigkeiten neigen zu drastischen Maßnahmen. Was am Ende unternommen wird um die Zweifler und Verschwöhrungstheoretiker wieder ins Glied zu prügeln, lässt sich nur erahnen. Das Regierungen dabei nicht zimperlich sind – um die eigene Macht zu erhalten – spiegelt die Geschichte jedoch hundertfach wieder. In diesem Punkt bin ich mir relativ sicher, bevor die kritische Masse erreicht wird, dreht man den Hahn richtig auf.

Kommen wir also zurück auf die Kernfrage in diesem Artikel, warum bleibt das mediale Massen-Bombardement auf Hochtouren am laufen? Würde es eine wirkliche Bedrohung sein, wäre eigentlich das Gegenteil der Fall, schließlich will man die Bevölkerung beruhigen. Nichts ist schlimmer als ein panischer Mob, der vor Todesangst anfängt zu wüten. Nun ich denke diese Frage müssen wir für heute so im Raume stehen lassen, wobei ich mit einer zeitnahen Aufklärung rechne. Ob uns das Ergebnis dieser „Offenbarung“ dann gefällt ist eine weitere Frage. Vielleicht aber, geht es auch um etwas völlig anderes und wir sollen nur davon abgelenkt werden? Möglichweise etwas, worauf die Machtelite gar keinen Einfluss hat?

Carpe diem und bleiben Sie wachsam