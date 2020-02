Jens Blecker

Nachdem Ende Dezember letzten Jahres in der chinesischen Provinz Hubei vermehrt Meldungen über Atemwegserkrankungen regestriert wurden, begann die Welt sich in die nächste Panik-Spirale zu stürzen. Im Laufe der letzten zwei Dekaden, konnte man in mäßig- regelmäßigen Abständen Zeuge solcher Wellen werden. Ob die „Schweinegrippe“, „SARS“, „EHEC“, die „Vogelgrippe“ oder ein anderer Krankheitserreger, Medien, Politik und WHO bedienten die Panik aus vollen Rohren. Von Epedemie bis Pandemie waren alle Bandbreiten farbig ausgeschmückt. In diesem Artikel möchte ich einen Blick auf die bekannten Fakten werfen und eine These in den Raum stellen.



Zunächst möchte ich kurz erläutern, warum ich diesen Artikel für nötig halte. Auch wenn ich in der letzten Zeit keine Artikel geschrieben habe, werde ich doch häufiger von Freunden, Bekannten und auch Lesern kontaktiert und um meine Meinung zu gewissen Themen gebeten. So nun auch verrmehrt zum Thema „Corona-Virus“.

In diesem Zusammenhang stellte ich fest, dass immer mehr Menschen in eine gewisse Panik verfallen, die sonst nicht so einfach ins Bockshorn zu jagen sind. Zu präsent sind bereits Maßnahmen und Einschläge überall. Natürlich habe ich auch schon die wildesten Theorien zu hören/lesen bekommen wie bei so ziemlich jedem Thema das mit derartiger Brachialgewalt vom Mainstream befeuert wird.

Meiner Ansicht nach, fehlt eine These völlig und der möchte ich in diesem Artikel ein wenig Raum geben. Doch nun zunächst die bekannten Fakten:

Erste Meldungen zu CoV-2 kamen aus China, Wuhan.

Im Verwaltungsgebiet leben etwa 11 Millionen Menschen bei einer Dichte von ~ 5200 Bürgern/Km² (Stadtgebiet)

Übertragung erfolgt vermutlich via Speichelsekrät und Tröpcheninfektion (Husten,Schnupfen, etc)

Die Inkubationszeit wird mit 10 bis max. 14 Tagen angegeben.

Zunächst wurde in China zum Mittel der Quarantäne gegriffen

Lieferketten beginnen ins Stocken zu kommen oder brechen zusammen

Die Börsen bekamen erste Erruptionen

Bevor ich auf die ökonomischen Punkte eingehe, möchte ich aus den gegebenen Fakten eine Ableitung machen. Grippe-Wellen sind nichts außergewöhnliches und kehren jedes Jahr – je nach Wetterlagen – in regelmäßigen Zeiträumen wieder. Sowohl die Infektionen, als auch die Mortalitäts- also Todesraten variieren hingegen stark. So wurde die Grippewelle 2017/2018 als eine der Schwerwiegendsten der letzten 30 Jahre eingestuft. Mit mehr als 25.000 Verstorbenen – nur in Deutschland.[1]

Betrachtet man also die aktuellen Zahlen, ist die momentane Panik möglicherweise ein wenig übertrieben.

Wuhan gehört ähnlich wie seinerzeit (Schweinegrippe) Mexiko-Stadt zu extrem dichtbesiedelten Gebieten. Nach offiziellen Angaben wird vermutet, dass sich SARS-CoV-2 über den gewaltigen örtlichen Straßenmarkt verbreitet hat. Betrachtet man nun ganz sachlich wie solche Straßenmärkte aufgestellt sind, werden etliche Fragen aufgeworfen. Die Kühlkette ist ebenso wie Abdeckungen doch eher Mangelware und auch beim Streetfood sind Chinesen die es sich leisten können eher vorsichtig. Zum Teil reiben sich dort die Körper aneinander wie in einer Schlangengrube, also eigentlich eine perfekte Brutstätte für einen Epidemie- oder gar Pandemieausbruch.

An dieser Stelle sollte man noch berücksichtigen wie viele chinesische Auslandsstudenten für die Neujahrsfeierlichkeiten nach Hause geflogen sind und bereits zurück in den Gastländern.

CoV-2 hat wie wir wissen eine Inkubationszeit von 10-14 Tagen. Wuhan ist extrem dicht besiedelt und eine Infektion auf den gut besuchten Straßenmärkten – bei erheblich geringeren Hygienestandards als im Westen – wäre in Windeseile verteilt. Bevor diese Menschen jedoch erste Symptome hätten, würden sie in Bahnen, Bussen und anderen Sammelbecken unzählige weitere Menschen anstecken. So wie bei jeder anderen Grippewelle eben auch. Egal wie sehr man sich anstrengen würde den Geist wieder in die Flasche zu bekommen, Infizierte ohne Sympthome würden in alle Welt fliegen und eine gewaltige Ansteckungswelle die natürliche Konsequenz. Ein Blick auf die offiziellen Zahlen hingegen lässt die Angelegenheit doch eher wie eine leichte Grippe wirken. Was nicht heißt man sollte sich leichtsinnig verhalten.

Zum CoV-2 heißt es auf der Webseite des Bundesgesundheitsministeriums:

Aktuell haben wir eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von bis zu 23 Mio. EUR beantragt. Hiermit sollen u.a. Maßnahmen im Zusammenhang mit der Repatriierung, der Ausbruchsbekämpfung durch das RKI und der Forschungsförderung sowie Maßnahmen der Risikokommunikation weitergestärkt werden.[2]

Welche gewaltigen Auswirkungen eine ernsthafte Epedemie bzw Pandemie auf Volkswirtschaften haben kann, braucht hier nicht gesondert erläutert zu werden. Das man also „ganze 23 mio Euro“ in die Hand nimmt zeigt auf wie ernst die Angelegenheit in den politischen Führungsetagen wirklich genommen wird. Das verqualmt schon an Steuergeldern wenn nur eine Automobilfabrik eine Woche Produktionsausfall hat. Auch wenn die WHO – mal wieder – den globalen Notstand erklärt hat, sieht ernste Besorgnis für mich doch anders aus. Damit will ich es an dieser Stelle soweit belassen, da eigentlich die wesentlichen Punkte soweit besprochen sind. Kommen wir nun zu einer These, die ich durchaus für eine Möglichkeit halten würde. Meinungen dazu sind selbstverständlich erwünscht.

Eine These zu CoV-2

Es dürfte unbestritten sein, dass die Trump-Administration keine Möglichkeit ausgelassen hat um China zu drangsalieren. Es wurde eine Protektions- und Zollspirale in Gang gesetzt, die in der Historie seines Gleichen sucht. Die Voluminas sind und waren gewaltig, in meinen Augen hat China sowohl zurückhaltend als auch angemessen reagiert.

Jede Reaktion jedoch, erzeugte einen weiteren Vulkanausbruch um Weißen Haus und die Konter fielen derart gravierend aus, dass es erstaunlich ist, wie gering die ökonomischen Verwerfungen daraus zu spüren waren. Man könnte aber auch sagen: Die Musik spielte weiter und es wurde ausgelassen getanzt.

Wie ich in vorhergehenden Artikeln zu China bereits mehrfach erwähnte, hat die Führung nur vor einem Angst. Die eigenen Bürger. Das eine Sanktions- und Zollspirale in derart gewaltigem Umfang seine Spuren hinterläßt, steht außer Frage. Auch wenn das chinesische Volk erheblich Leidensfähiger ist als die Westlichen, ist der Speckmantel beim Gro auch erheblich dünner. Während man hierzulande beispielsweise Luxusprobleme wie fehlende Nori-Blätter und Sushireis hat, kann es bei der armen Bevölkerung in China sehr schnell zu existenziellen Schwierigkeiten kommen. Hunger würde zu Wut führen die direkt in das Politbüro adressiert würde und eine Eskalation wäre vermutlich unausweichlich. Dazu habe ich zum Beispiel in meinem Artikel „Hungersnöte 2007 ein Deja-vu?“ einiges geschrieben.

Meine These beinhaltet zwei wesentliche Punkte und es gibt nicht notwendigerweise ein Entweder/Oder, auch eine Symbiose wäre durchaus denkbar. Die Trump-Administration hat sich nicht nur darauf beschränkt die Brücken zu China in Brand zu stecken, auch bei Rußland, Mexiko, Kanada und anderen Nationen wurde ordentlich mit Zunder gespielt. Der surreale Höhenflug der Weltwirtschaft ist im wesentlichen nicht durch Nachhaltigkeit geprägt und daher mit Fragil noch sehr wohlwollend umschrieben. Wer sich aktuelle Charts vom Baltic-Dry und HARPEX anschaut, dürfte recht schnell erkennen dass die Weltwirtschaft bereits eine gewaltige Delle bekommen hat, deutlich vor dem „Corona-Virus“.

Als kurze Erläuterung möchte ich hinzufügen, dass der BDIY (Schüttgüter) fast immer zuerst abtaucht und der HARPEX dann folgt. Aus Schüttgütern werden Endprodukte die dann mit Container verschifft werden. Wir können also davon ausgehen, dass der HARPEX eben erst Schwung holt.

Nehmen wir nun also mal an, das CoV-2 nichts weiter wäre als eine der üblichen Grippewellen die turnusmäßig wiederkehren. Das Politbüro in China sehe sich zwei Aufgaben gegenüber. Zum Einen soll der Bevölkerung irgendwie beigebracht werden, dass der Gürtel enger geschnallt werden muss und des weiteren will man die USA zum Einlenken bringen ohne eine weitere Spirale der ökonomischen Gewalt in Gang zu setzen. Nun, wäre ich in dieser Situation, wäre eine CoV-2 Panikwelle eine durchaus denkbare Wahl.

Die Lieferketten sind am kollabieren oder bereits kollabiert. Es werden in China Werke geschlossen und Luft- sowie Frachtverkehr sind massiv eingeschränkt. Wenn also dringend benötigte Waren/Teile nicht in die USA geliefert werden, gibt es dafür einen „triftigen und plausiblen Grund“! Da kann sich die Trump-Administration nicht hinstellen und Sanktionen, Zölle oder Strafen verhängen, im Gegenteil.

Irgendwann sind aber die Lagerbestände und Reserven verbraucht und das sehr viel schneller als wenn man versucht dieses via „Gegensanktionen“ zu realisieren. Man könnte also sagen, CoV-2 hat die USA kräftig bei den Ei**n. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, die Bevölkerung in China kann schlecht einen Virus Lynchen und dieser – ist ja schlussendlich für die Misere verantwortlich.

Wie oben bereits erwähnt, ist es nur eine These. Es ist in meinen Augen aber durchaus möglich und daher auch diskussionfähig. Aus Thesen entsehen Debatten. Aus Debatten ein Forschungsauftrag und daraus irgendwann belastbare Fakten für oder eben gegen die These.

Carpe diem

