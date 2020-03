Jens Blecker

Wie schon so oft in der Vergangenheit, wird es zunehmend schwieriger gemäßigte Stimmen im Schlachtgetümmel wahrzunehmen. Während die Panik vor dem Virus selbst praktisch nicht existent ist, schnellt die Angst wegen der globalen drakonischen Maßnahmen massiv nach oben. Hier wollen wir ansetzen und nachschauen wer in welchem Umfang daran partizipiert oder profitiert. Sind hier möglicherweise die Ursachen zu suchen und übernimmt die Memetik dann den Rest?



Um die Situation etwas zu versinnbildlichen bemühe ich ein einfaches Beispiel. Befinden sich größere Menschenmengen in einem Gebäude und eine Person würde in Richtung einer der Ausgänge rennen, würde das die anderen Menschen maximal zu einer kritischen Beobachtung bringen. „Der hat es aber eilig“, dürfte einer der Gedanken sein die dann den Menschen durch den Kopf gehen. Selbst bei 2-3 ist noch nicht von einer stärkeren Reaktion auszugehen. Die meisten würden eher sensationslustig schauen ob sich dort eine Schlägerei anbahnt.

Darüber wann genau die kritische Masse erreicht ist, gibt es mit Sicherheit in der Verhaltensforschung relativ gesicherte Erkenntnisse, aber das ist auch nicht wirklich bedeutend. Ist dieser Punkt erreicht, kann es Aufgrund nichtiger Kleinigkeiten zu einer Hysterie kommen die Menschenleben fordert. Das hat die Vergangenheit mehr als einmal eindrucksvoll gezeigt. Einige brechen in Panik aus und der Rest springt völlig unreflektiert auf und potentiert so diesen Prozess enorm. Warum alles panisch zu den Ausgängen stürmt weiß eigentlich keiner, aber man will auf jedenfall ganz vorne sein. Nur raus hier.

Bemühen wir ein weiteres Beispiel bei dem es um die Aufmerksamkeit geht und wie diese gelenkt werden kann. Ein kluger Taschendieb, kann das menschliche Verhalten und dessen Neugier reativ einfach für seinen eigenen Vorteil nutzen und steuern. An der richtigen Position braucht er nur in eine Richtung zeigen, „Haltet den Dieb“ brüllen und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dann seinen abgelenkten Opfern in Seelenruhe die Taschen leeren. So wirkt die Situation im Augenblick auf mich.

Interessant ist nur der Umstand, dass es auf dem Markt offensichtich mehr als einen Taschendieb gibt und so nutzen auch diese – obwohl natürlich kein Dieb zu sehen – ihre Gelegenheit. „Dort rennt er lang“ und wie es nun weitergeht, brauche ich wohl kaum zu erläutern.

Wie mir scheint, ist eine ganze Horde von „Taschendieben“ unterwegs und versucht die Panikwelle zum eigenen Vorteil auszuschlachten. Daher nimmt auch niemand mehr die gemäßigten Stimmen wahr. Alle die Anfangs realisiert haben, da ist kein Dieb, kommen ins Grübeln und schweigen. Wenn andere in der Mengen dem Dieb auch hinterher zeigen, hat man vielleicht etwas übersehen? Keines Falls möchte man für das Entkommen verantwortlich gemacht werden und so schweigt man doch lieber.

Diese lange Einleitung ist nötig um die Entstehung und Beurteilung meiner kommenden Einschätzungen besser einordnen zu können. Wieviele Artikel ich dazu schreiben werde, richtet sich im Wesentlichen danach wieviele Trittbrettfahrer versuchen werden den Schwung für die eigenen Ziele zu nutzen. Meiner Ansicht nach, werden da noch einige auf den Zug aufspringen.

Bevor ich Anfange die Schmarotzer, Nutznießer und Verantwortlichen für das Desaster an den Pranger zu nageln, hier noch ein Video zum Virus selber. Die Erläuterungen und Einschätzungen von Dr. Wolfgang Wodarg teile ich im Wesentlichen, wie auch aus meinen vorherigen Artikeln ersichtlich sein dürfte. Hier kommt die „kritische Stimme“ jedoch von einem medizinischem Fachmann und das erhöht selbstverständlich das Gewicht erheblich. Wie nicht anders zu erwarten, wurde und wird Dr. Wodarg nun zur Zielscheibe für Anfeindungen und Diffarmierungen. Solange es dem Mainsstream entspricht, können wiederum Laien, selbsternannte Experten und andere Schauspieler die krudesten Theorien in den Raum werfen und werden dafür gefeiert. Das ist schon irgendwie kurios. Mir liegt es fern den Lesern meine Ansicht oder Meinung aufzuzwingen, mein Ziel ist es den Blickwinkel zu erweitern und zum eigenen kritischen Nach- und Mitdenken anzuregen.

Viele werden dieses Video schon kennen, allen anderen lege ich nahe es sich anzusehen:

Wie ich finde bringt Dr. Wodarg es sachlich und auch kritisch auf den Punkt. Vergleiche mit vorherigen „Pandemie-Hysterien“ legen den Schluss nahe, das Abermals eine Sau durch das „globale Dorf“ getrieben wird. Anders als bei den Vorherigen, werden die ökonomischen Konsequenzen hingegen gravierend, einschneidend und nachhaltig sein. Wer am Ende alles unter die Räder kommen wird, zeigt uns dann die Zeit. Einer aber wird es ganz Sicher, der Sparer und Steuerzahler. Die werden am Ende nämlich für den Scherbenhaufen aufkommen müssen.

Der Umfang dieser Umwälzungen könnte sehr leicht das gesamte Werte- und Finanzsystem zum Einsturz bringen. Wenn das Geschieht und das sehe ich als relativ Wahrscheinlich an, stehen wir vor einem epochalem Wandel, der in der Geschichte Seinesgleichen suchen wird.

Damit wären wir auch zurück beim ursprünglichen Thema und ich würde gerne den „ersten Verdächtigen“ vorstellen.

Schon eine ganze Weile bevor man „Corona“ an den Zöpfen aus dem Hut gezogen hat, wurde in den einschlägigen Medien vor einer drohenden Rezession gewarnt. Die mit Steroiden aufgepumpte Wirtschaftslokomotive war davor den Geist aufzugeben. Man brauchte seinen Blick nur auf die Märkte (Börsen) zu richten und es war offenkundig das die Luft raus ist. Die Liquidität war weitestgehend ausgeschöpft und die „Party“ neigte sich dem Ende entgegen. Kann denn sein, was nicht sein darf?

Wie hemmungslos und egoistisch die Finanzmärkte sowie deren Akteure sind, hat sich nicht erst einmal gezeigt. Ob hundertausende hungern oder schlimmeres, war so manchem völlig egal wenn er dabei seinen Schnitt machen konnte. Terminmärkte werden je nach Bedarf gedrückt oder gepusht, wer da im Wege ist hat halt Pech gehabt. Der Einfluss den diese Kaste im Laufe der Zeit bekam, ist absolut beängstigend. Ganze Nationen wurden so zum Einsturz gebracht und so verwundert es auch nicht, dass die politischen Sockenpuppen dort keinen Riegel vorgeschoben haben.

Wie viel Liquidiät schlussendlich in dieses Schwarze Loch gepumpt werden wird, ist im globalen Kontext nur schwer abschätzbar, es ist aber bereits jetzt ein gewaltiger Umfang. Den Junkys wurde noch einmal ein ordentlicher Schuß in den Venen gespritzt, einen Augenblick läuft die Party also noch. Am 14. März twitterte Peter Schiff dazu:

From what I can tell if the #CoronavirusReliefBill bill that passed the House actually becomes law, it will do far more economic damage to the country than the virus itself. It will cost trillions more than estimates, result in mass unemployment, rampant inflation, and rationing.

„Was ich dazu sagen kann wenn das CRB – das bereits vom Parlament verabschiedet wurde – in Kraft tritt, wird es einen wesentlich größeren Schaden an der Wirtschaft anrichten als das Virus selber. Es wird Billionen mehr kosten als geschätzt, Massenarbeitslosikeit, gallopierende Inflation und Rationierungen auslösen.“ (sinngem. Übersetzung durch die Redaktion)

Nun da hatte er sich die kommenden Schritte der US-Regierung und FED noch gar nicht träumen lassen, wobei die Zinssenkung und Geldspritze für ihn absehbar waren. Das jedoch die Mindestreserve abgeschafft und damit das Zockerkarussell beinahe unbegrenzten Zugang zu ihrer Droge bekommen würden, war schon sehr überraschend.

Mit dieser Maßnahme sind Tür und Tor für einen letzten brutalen Raubzug sperrangelweit aufgerissen. Das Gelächter der Profiteure kann ich mir bildlich vorstellen und wie in den „Stuhlkreisen“ diskutiert wird wie man nun das letzte Stück Leben aus dem bereits Hirntoten Patienten herauspressen kann. Um die „Entsorgung“ der Leiche, dürfen sich dann später die „Trümmerfrauen“ kümmern.

In den kommenden Artikeln wird es thematische Überschneidungen geben, daher führe ich hier beispielsweise die Blockchain-Technologie und mögliche Währungsreformen nicht extra auf.

Carpe diem